¡De Etchojoa para el mundo! Frania Beltrán representa a México en el Beauty World International Punta Cana

Etchojoa, Sonora.- Sin duda alguna, la belleza de la joven Frania Valentina Beltrán Sepúlveda no conoce fronteras y así lo está demostrando en el concurso de belleza adolescente más importante del mundo, el Beauty World International 2025, celebrado en el país de República Dominicana.

La pequeña es originaria de la comunidad indígena de Bacame Nuevo, en el municipio de Etchojoa, sin embargo, su perseverancia y amor por las pasarelas, así como el mundo de la moda, le han permitido representar a México en distintos certámenes de belleza internacionales.

Frania busca traer la primera corona para México

Actualmente, Frania se encuentra en la isla paradisiaca de Punta Cana, donde busca traer la primera corona para México en certámenes de belleza infantil. Gracias a su sobresaliente participación en las competencias de Trajes típicos, entrevistas y pasarela en el 'Punta Cana High Fashion Runway'.

En mi corazón están presentes toda mi gente bonita de mi bello Bacame Nuevo, orgullosa de mis raíces indígenas… Gracias a toda mi gente bonita por su apoyo incondicional sin ustedes no hubiera logrado, ganar mi reconocimiento por Popularidad en Redes Sociales", expresó.

Esta es la segunda ocasión en que Frania representa a México en un certamen de belleza infantil internacional, por lo que confía en que su experiencia le permitirá obtener grandes resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui