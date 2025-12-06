Inician las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como ya es una tradición, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra listo para los festejos del día de la 'Morenita del Tepeyac', una fecha en la que miles de feligreses, tanto en la víspera como el mismo 12 de diciembre, realizan diferentes actividades para agradecer los favores realizados.

El sacerdote Martín José Cejudo Rabago destacó que las celebraciones inician los primeros días de diciembre con la puesta en marcha de un docenario, durante el cual se realizan breves peregrinaciones a la mencionada iglesia desde distintos puntos de la ciudad.

Tenemos la peregrinación de distintas comunidades, distintas parroquias que vienen de distintos sectores de la ciudad y vienen a visitarnos en las tardes, que ya también es tradición, o como muchas parroquias vienen aquí al Santuario de Guadalupe para honrar también a nuestra Madre Santísima".

Agregó que entre las principales actividades destaca la tradicional peregrinación que se lleva a cabo la noche del 11 de diciembre, partiendo desde la esquina de las calles Norte y Miguel Alemán con destino a la calle Galeana y Durango.

El día 11 se tiene la ya también tradicional peregrinación, la gran peregrinación, que es también una oportunidad de unirnos como hermanos y que esto hace que muchos participen de distintas comunidades, de distintas parroquias, grupos, asociaciones, movimientos", explicó.

Finalmente, agregó que las visitas al Santuario se extienden hasta el día 12 con la visita de cientos de personas, para quienes la virgen es un símbolo de fe y esperanza.

Fuente: Tribuna del Yaqui