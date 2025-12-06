'La Micha' en Empalme: Su cocina económica cumple 22 años siendo la favorita del Mercado Municipal

Empalme, Sonora.- En el local número 8 del Mercado Municipal Centro, recientemente remodelado, se venden de los platillos más gustados en la ciudad, en donde la sazón de su propietaria, Artemisa Vargas Arvizu, 'enamoró' a sus muchos comensales que a diario la visitan para desayunar o comer.

'Cocina Económica Micha' es ya muy conocida y socorrida; es muy frecuentada por políticos, funcionarios y empleados municipales y maestros, pues saben que encontrarán ahí platillos que los van a dejar más que satisfechos.

'La Micha', como popularmente se le conoce, empezó con este su negocio hace 22 años en el Mercado Municipal Centro, en donde al paso de los años se ha dado a conocer de voz en voz de los comensales, por el sabor de los platillos.

Recuerda que hace poco más de dos décadas decidió probar suerte con la venta de comida en el viejo parián, a fin de contribuir con la economía familiar y sacar adelante a sus cuatro hijos, junto con su esposo.

Vargas Arvizu comentó que en su inicio ofrecía unos 12 platillos, pero al paso de los años fue incrementando la variedad, distribuyéndola entre los días de la semana.

Dijo que entre los platillos más socorridos por los comensales están las enchiladas, bistec, caldo de pollo, pescado frito, camarones y gallina pinta.

Aunque el trabajo es cansado, 'La Micha' asegura que se siente muy contenta y satisfecha con su negocio, porque aparte que le da para vivir, es algo que le gusta, que la mantiene ocupada.

Y lo paradójico: A Artemisa de joven no le gustaba la cocina, le daba flojera cocinar, pero ahora es su pasión y lo que le ha dado para vivir durante estas poco más de dos décadas.

2003 dio inicio en la cocina económica como emprendedora, colocándola hoy en la preferencia de la gente.

Fuente: Tribuna del Yaqui