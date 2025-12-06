Lamarque sostiene reunión en CDMX y avanza en gestiones para convertir a Cajeme en polo de desarrollo

Ciudad Obregón, Sonora.- A fin de establecer contacto con autoridades federales y realizar las gestiones necesarias para seguir realizando obras y trabajos que coadyuven a mejorar el bienestar de los cajemenses, el alcalde Javier Lamarque Cano se trasladó a Ciudad de México para reunirse con diferentes funcionarios.

El edil cajemense sostuvo una reunión de trabajo con Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio del Gobierno Federal, con quien, de manera coordinada, se dieron a la tarea de revisar a detalle los proyectos estratégicos que buscan fortalecer la vocación productiva del municipio.

Además, los proyectos que fueron analizados tanto por Lamarque Cano como por Llerenas Morales tienen el objetivo de atraer nuevas inversiones y generar oportunidades laborales que respondan a las necesidades de las familias cajemenses. Al respecto, señaló que estos proyectos forman parte de una agenda que pretende aprovechar el potencial industrial y comercial de la región, así como su posición estratégica para el crecimiento económico del sur de Sonora.

Lamarque Cano destacó que la reunión fue altamente productiva y positiva, al subrayar que el Gobierno Municipal mantiene firme el compromiso de seguir abriendo rutas para un desarrollo económico sostenido. Señaló que la diversificación industrial, la modernización de la infraestructura y la promoción de nuevas cadenas de valor son elementos esenciales para consolidar un modelo de bienestar que beneficie directamente a la población.

Agregó que continuará cumpliendo con una agenda de trabajo en la capital del país con el fin de dar seguimiento puntual a los proyectos considerados prioritarios para el municipio. Entre estos destacan iniciativas orientadas a mejorar la competitividad local, fortalecer la colaboración con el sector empresarial y avanzar en el desarrollo integral de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui