¿Lloverá en Sonora esta noche? Conagua comparte el pronóstico del clima para HOY sábado 6 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planeado realizar actividades al exterior entre las próximas tres horas, es importante que conozcas el pronóstico actualizado del clima en Sonora; a continuación, TRIBUNA te presenta el reporte completo, así que pon atención y no dejes de leer. De acuerdo con el reporte más actualizado de la Conagua, se podrían presentar lluvias aisladas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Hace algunos momentos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartieron información sobre cómo será el clima en el noroeste de México para esta noche de sábado 6 de diciembre. En ese sentido, anunciaron que podrían presentarse lluvias aisladas. Y específicamente para el centro, este y sur del estado, podrían haber lluvias con chubascos y descargas eléctricas.

Sin embargo, las precipitaciones que se podrían presentar solamente dejarían una acumulación de .1 a 5 milímetros. Se prevé que esta madrugada, la temperatura mínima en las zonas serranas del estado oscilen entre -5 a 0 grados. Además, la información de los mencionados organismos señala que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará extendiéndose sobre la región, propiciando un ambiente frío a muy frío.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del noreste, norte y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/zubN4F7Nbk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 6, 2025

Cabe resaltar que otras zonas de México se pronostican lluvias más intensas y de igual manera, descenso de temperaturas: "Un nuevo frente frío (núm. 19) ingresará en el norte del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y oriente de la República Mexicana", adelantó la Conagua.

¿Cómo será el clima mañana domingo 7 de diciembre?

Como se mencionó anteriormente, el clima templado a frío prevalecerá en distintas regiones de Sonora. Para mañana domingo 7 de diciembre, la Conagua prevé un cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia. Durante la mañana, el ambiente estará de fresco a templado y muy frío con posibles heladas en la zona serrana. Ya por la tarde, el ambiente será de templado a cálido. En tanto que el viento del norte y noreste se mantendrá entre 10 a 20 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui