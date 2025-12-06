Navidad 2025: Trolebús Turístico de Hermosillo inicia la ruta navideña con Santa Claus y Grinch

Hermosillo, Sonora.- Con un ambiente totalmente festivo y acompañado por decenas de visitantes y familias hermosillenses, el Trolebús Turístico de Hermosillo estrenó su ya tradicional ruta navideña, esta vez protagonizada por dos personajes que de inmediato se ganaron la atención y las risas de todas y todos: Santa Claus y el irreverente Grinch.

Ambos personajes durante el recorrido, dejaron caer una cascada de ocurrencias, bromas, bailes y momentos memorables que volvieron el paseo una experiencia especial para personas de todas las edades.

Esta propuesta forma parte del esfuerzo permanente del Ayuntamiento de Hermosillo por diversificar la oferta de actividades turísticas y crear nuevas experiencias para residentes y visitantes.

El recorrido navideño integra música, baile y narraciones que transportan a quienes participan a episodios emblemáticos de la capital sonorense. Con un DJ a bordo, tanto Santa como el Grinch no pierden oportunidad para bailar al ritmo de villancicos animados, éxitos festivos o incluso clásicos populares como 'La Chona', invitando a los pasajeros a unirse al ambiente. Todo esto se complementa con relatos sobre mitos, leyendas y pasajes históricos que enriquecen el trayecto y permiten conocer la ciudad desde una perspectiva más ligera y divertida.

La ruta especial se ofrecerá de jueves a domingo durante todo diciembre, hasta el día 28, en tres horarios accesibles: 18:00, 19:30 y 21:00 horas, lo que permite elegir el momento ideal para disfrutar del paseo. Los boletos se pueden adquirir de manera digital a través de la plataforma oficial del trolebús, lo que facilita organizar la visita sin contratiempos.

Grinch y Santa forman parte del Trolebús Turístico en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui