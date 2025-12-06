Tragedia en Puerto Peñasco: Conocido basquetbolista se desmaya en pleno partido y muere sobre la duela

Puerto Peñasco, Sonora.- El deporte local en Puerto Peñasco se encuentra de luto debido a que se reportó el fallecimiento de un querido y conocido basquetbolista en la comunidad. De acuerdo con los reportes preliminares, el deportista sufrió un desmayo cuando se encontraba en pleno partido y falleció en la misma duela; al parecer, se trató de un infarto fulminante.

La prensa de aquel municipio señala que el fallecido respondía en vida al nombre de Alejandro Tafolla, quien formaba parte del equipo Pelícanos de la categoría Tercera Fuerza Veteranos. Los reportes señalan que el jugador se encontraba jugando cuando se desplomó repentinamente y esto alertó de inmediato a compañeros y espectadores. De inmediato, varios de los presentes intentaron auxiliarlo pero los esfuerzos fueron en vano, debido a que Alejandro dejó de existir de inmediato.

Fallece querido basquetbolista de Puerto Peñasco en pleno juego

Se mencionó que la causa de muerte de Tafolla fue un infarto. A través de las redes sociales, amigos y familiares se han unido al luto y han dejado desgarradores mensajes para despedirse del deportista, a quien descibrieron como un hombre sumamente entregado al basquetbol y que además era conocido por su trabajo tanto dentro como fuera de la cancha.

Y es que además de ser conocido por su desempeño en las duelas del deporte ráfaga, Alejandro también era un famoso DJ y animador de Puerto Peñasco, por lo cual su partida dejó un profundo dolor a la comunidad: "Una muy triste noticia, increíble la verdad. Lamento mucho tu partida mi Alex. Se te extrañará mucho en los eventos, en las bodas, en la cancha", escribieron a través de Facebook.

Arriba tienen un gran evento y se llevaron a un gran dj y animador. Un placer haberte conocido mi compa Alejandro Tafolla. Dios te reciba en su gloria", escribieron.

Fuente: Tribuna del Yaqui