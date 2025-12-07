Hermosillo, Sonora.- Este domingo 7 de noviembre de 2025, con la participación de más de dos mil competidores, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezó la edición 2025 del Maratón Internacional de Hermosillo en un momento familiar de promoción al deporte.

Desde antes de las 6:00 horas, miles de corredores profesionales, familias completas, así como visitantes de otros estados y países, se concentraron en la salida del Maratón Internacional, junto al Palacio Municipal, para ser testigos de la edición 2025. Antonio Astiazarán Gutiérrez dio el banderazo de arranque a la justa deportiva con rutas de 42, 21, 10 y 5 kilómetros, en esta ocasión dedicada a Miguel Romero Corpus, representante de México en Francia, como homenaje a su trayectoria y aportaciones.

Antonio Astiazarán encabeza el Maratón Internacional de Hermosillo; participan más de dos mil competidores

Bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan de otros municipios del estado, del interior de la República y de otras partes, incluso del mundo, que hoy están aquí acompañando para participar en este Maratón Internacional", expresó el alcalde en el arranque del maratón.

Antonio Astiazarán, acompañado de Adolfo Cota Montaño, presidente del Maratón Internacional A.C., y Rafael Cruz, director del Deporte de Hermosillo, reiteró el compromiso por promover los espacios deportivos en la ciudad y los entornos seguros para las familias.

Ganadoras y ganadores

42 kilómetros en rama femenil: primer lugar, Marceline Jepchirchir; segundo, Mary Akor; y tercero, Angélica Martínez Flores; mientras que, en la rama varonil, en primer lugar, estuvo Boyface Kaplagat; en segundo, Paul Longole; y tercero, Jesús Eduardo Camacho.

En 21 kilómetros de la rama femenil: el primer lugar lo obtuvo Albania Sifuentes, segundo Rosa María Tapia y el tercero Claudia Mercado; en la rama varonil, el primer lugar fue de Pedro Rodríguez Mexía, segundo Ramón Emanuel Figueroa Ortega y tercero Fabián Tapia Madrid.

Mil 700 competidores tuvo el Maratón Internacional de Hermosillo en su edición de 2024, por lo que tuvo un incremento de más de 300 corredores en este año, consolidándose como uno de los eventos en su categoría más importantes de México, con participación internacional.

Hoy, en el Maratón Internacional de Hermosillo, miles de corredores demostraron que nuestra ciudad es un lugar donde el deporte crece y se vive con pasión. uD83CuDFC3???uD83DuDD25



Un evento que nos une, nos proyecta y confirma a la H como una ciudad cada vez más atractiva a nivel internacional.… pic.twitter.com/O4LxJi1BFy — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) December 7, 2025

