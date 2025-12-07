Ciudad Obregón, Sonora.- Ante cientos de familias cajemenses que se dieron cita en la plaza Álvaro Obregón, se realizó el encendido oficial del gran pino navideño en la noche de este domingo 7 de diciembre de 2025. El acto estuvo a cargo del presidente municipal Javier Lamarque Cano, quien estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del voluntariado DIF Cajeme Patricia Patiño Fierros, y otros funcionarios del Ayuntamiento.

Luego de la cuenta regresiva coreada por los asistentes, se encendió el gran árbol y distintas estructuras con enormes figuras decorativas con la temática navideña. El llamado 'Espectáculo Navideño' suma más de 200 mil coloridas luces, según el ingeniero mecatrónico Guillermo Gaytán. Sobre el evento que hará las delicias de niñas, niños, jóvenes y adultos durante todo el mes de diciembre, Javier Lamarque Cano emitió un mensaje a todas y todos los cajemenses.

Ciudad Obregón se ilumina con encendido del árbol y un espectáculo navideño con más de 200 mil luces

"La unión familiar, la construcción de una sociedad fraterna y que sigamos renovando la motivación, los ánimos y los propósitos para que el siguiente año sigamos avanzando en la construcción del bienestar para las y los cajemenses", comentó. Por su parte, algunos de los ciudadanos que presenciaron el evento compartieron su emoción de presenciar ese espectáculo completamente gratuito.

"Está muy bonito, la verdad, no lo esperaba así, pensé que nomás sería el arbolito y ahora es diferente; mis niños andan encantados de arriba abajo", comentó María Luisa. Los asistentes convivieron con Santa Claus y algunos de sus duendes, además de varias botargas de diversos personajes.

"Se me hace muy bien que pongan esto que habíamos visto hace años en el Christmas Show, pero ahora gratis y no se necesita carro; eso me parece algo muy bueno para que toda la gente tenga oportunidad de venir a verlo", opinó Felipe Jiménez, padre de familia. El 'Espectáculo Navideño', incluyendo el gran pino navideño, permanecerá instalado hasta el próximo día 6 de enero, para que la gente pueda visitarlo, apreciarlo y tomarse fotografías si así lo desean.

Fuente: Tribuna del Yaqui