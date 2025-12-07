Primer Arrecife Artificial Sonorense registra avance superior al 70%, informa gobernador Alfonso Durazo

Guaymas, Sonora.- El primer Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) registra un avance de más del 70 por ciento, el mismo que es impulsado por el mandatario estatal Alfonso Durazo Montaño. Estas acciones reiteran el compromiso del Gobierno de Sonora con el turismo sustentable que contribuye al desarrollo económico.

Dicho arrecife fue creado con el propósito de formar un hábitat, refugio y crecimiento de flora y fauna marina, además de fortalecer el turismo sustentable con una gran variedad de especies como sardina, ostión, cochito, roncador, pulpo, mariposa coral, estrellas y pargo amarillo que ya habitan en ese ecosistema.

Con visión y liderazgo, Alfonso Durazo señaló que las particularidades del Sistema Arrecifal tienen características únicas en Latinoamérica y hasta el momento se han hundido 10 distintos artefactos navales de un total de 14, que es la meta.

Se trata de cuatro buques, un helicóptero, un fuselaje de avión, un vehículo anfibio y tres piezas de artillería, restando únicamente cuatro artefactos navales de gran importancia. A través de la Secretaría de Economía y Turismo se ha logrado que el proyecto que dio inicio en mayo de 2022 registre a la fecha cerca de nueve mil distintos peces y al menos 10 especies marinas de invertebrados que suman cerca de dos mil.

"Hoy, Sonora se consolida como un estado referente a nivel internacional en materia de turismo sustentable para contribuir a la generación de ecosistemas marinos, especialmente los arrecifes de coral", detalló el gobernador Durazo.

Seguimos trabajando para consolidar a Sonora como referente en turismo sustentable ante los ojos del mundo.#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/cT7Q3Z5YBQ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui