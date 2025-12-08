Alumno del Conalep en Sonora gana oro y plata en campeonato internacional de karate

San Luis Río Colorado, Sonora.- Emmanuel Viera Hernández, estudiante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel San Luis Río Colorado, ganó medallas de oro y plata en el Canada Open Karate Championships 2025, realizado en la provincia de Columbia Británica.

Con gran esfuerzo y dedicación, el alumno de quinto semestre obtuvo medalla de oro en la categoría Kumite menos de 55 kilos y medalla de plata en la categoría Kata Individual, poniendo en alto el nombre de Sonora y México.

La directora general de Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, destacó que el joven, quien cursa la carrera de aire acondicionado, es un ejemplo de inspiración para la comunidad sanluisina, así como para las juventudes a nivel estatal.

Añadió que Viera Hernández ha demostrado en múltiples ocasiones su talento, disciplina y pasión por el deporte, clasificando para competir en diversos encuentros internacionales, entre los que destaca su reciente participación en el Centroamericano y del Caribe de Karate en Colombia.

El Canada Open Karate Championships fue organizado por la Organización Nacional del Deporte en Canadá y es miembro de la organización mundial de karate. Además, se trata del campeonato más grande en toda Norteamérica y, al ser un certamen abierto, contó con participantes de diversos países. Asistieron competidores de Japón, Canadá, Estados Unidos, Irán, Pakistán, India, China, Kenia, Argelia, Senegal y Nepal, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui