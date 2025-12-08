Ayuntamiento de Navojoa inicia con el proceso de renovación de sus comisarios

Navojoa, Sonora.- La Secretaría del Ayuntamiento de Navojoa anunció la convocatoria para la renovación de los comisarios rurales, quienes serán los representantes del gobierno municipal en las comunidades más alejadas del municipio.

Durante rueda de prensa, Rafael Rodríguez Sánchez, secretario del Ayuntamiento, mencionó que el registro de las planillas se realizará del 17 al 19 de diciembre en la oficina de regidores en el Palacio Municipal.

Las autoridades precisaron que la campaña se desarrollará del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, donde no se podrán utilizar recursos públicos y se buscará evitar la contaminación visual.

Por su parte, el regidor presidente de la Comisión Especial, Marco Antonio Sánchez Acosta, puntualizó que los requisitos serán ser residente de una comunidad, no tener antecedentes penales, además de no ocupar algún cargo que limite el desempeño de sus funciones como comisario rural.

Fuente: Tribuna del Yaqui