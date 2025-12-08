Clima HOY LUNES 8 de diciembre en la NOCHE: ¿Se esperan LLUVIAS? Aquí el pronóstico COMPLETO

Hermosillo, Sonora.- Las bajas temperaturas se están comenzando a sentir estos primeros días de diciembre y, por los diferentes eventos climatológicos, podrían registrarse algunas precipitaciones; es por eso la importancia de estar informado sobre el pronóstico completo del tiempo. TRIBUNA presenta el reporte vespertino más actualizado para que conozcas cómo será el clima hoy lunes 8 de diciembre en la noche, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en Sonora tendrá variaciones interesantes.

De acuerdo con la Conagua, se registrarán condiciones estables para Sonora la noche de este lunes 8 de diciembre; se tendrá un ambiente frío a muy frío sobre la región montañosa y fresco sobre las costas en la noche y madrugada. Las temperaturas que podrían registrarse variarán entre los 14°C y 19°C, por lo que las autoridades llaman a los ciudadanos a tomar sus precauciones. "Se recomienda a la población utilizar ropa abrigadora durante las noches y amaneceres, evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, así como vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción y ventilación de los espacios en el hogar, para prevenir accidentes", compartió la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en su boletín informativo

Así se ve el clima para esta semana

"Flujo seco del oeste en altura y circulación anticiclónica en niveles medios favorecerán cielo mayormente despejado en toda la región, así como ambiente de templado a muy cálido en el día, con algunas temperaturas mayores de 30 °C en los valles. Además, se observará tiempo ventoso, principalmente en las costas, y se prevén algunas heladas matutinas en las sierras más elevadas. "No se prevén precipitaciones", señala el reporte. Tal como lo reporta la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional también afirma que no se esperan precipitaciones para esta noche, siendo que para el resto de la semana también es poco probable que se registren lluvias.

¿Cómo será el clima para mañana martes 9 de diciembre?

De acuerdo con el reporte, se tendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con heladas en zonas serranas. Por la tarde, se tendrá un ambiente cálido en Sonora con viento del oeste de 10 a 20 kilómetros (km/h) con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Para las siguientes horas se pronostican #LLuvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, para el noroeste, norte y occidente de #México; en #LaHuasteca solo se esperan lluvias con chubascos, durante esta noche. Más detalles en ?? pic.twitter.com/cKUW5kCIUd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui