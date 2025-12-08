En Ciudad Obregón aplicarán multas para quien use o venda pirotecnia, adiverte Seguridad Pública Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Sanciones que van de las 50 a las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) se aplicarán en Cajeme a quienes comercialicen o utilicen pirotecnia, según Claudio Cruz Hernández. El titular de Seguridad Pública Municipal de Cajeme recordó que esos productos están prohibidos en este municipio desde hace cuatro años y es en el mes de diciembre y hasta la primera semana de enero cuando regularmente se utilizan.

"Bien sabemos que en el municipio está prohibida la pirotecnia; sin embargo, para quien se atreva a efectuar ese tipo de acciones, se estarán ejerciendo las multas correspondientes, pero la gente debe denunciar casualmente para que podamos tener conocimiento y actuar en esos casos", señaló.

No es la primera vez

Cruz Hernández destacó que durante la temporada decembrina del año anterior se aplicaron algunas sanciones a personas por la pirotecnia. "Para empezar, no deberían detonarlos, pues ni debería haber esos productos a la venta en el municipio y cualquier persona que sea sorprendida vendiendo o utilizando cualquiera de esos artículos que están prohibidos será consignada ante la autoridad", recalcó.

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano confirmó en rueda de prensa que toda persona que sea sorprendida vendiendo esos artículos será sancionada conforme a la ley, asegurando que los operativos también se centrarán en el tema.

Regidores del Ayuntamiento también reforzaron el llamado a la ciudadanía recordando que la prohibición de pirotecnia desde el año 2021 es una medida para evitar los daños que los estruendos causan a personas con autismo y a los perros.

Fuente: Tribuna del Yaqui