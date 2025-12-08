Entrega Javier Lamarque cinco nuevas patrullas a Policía Municipal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para reforzar el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano, este lunes 8 de diciembre, entregó cinco nuevas patrullas a la corporación. La llegada de esas unidades tipo pickup a la policía municipal fue gracias a las gestiones realizadas ante el gobernador Alfonso Durazo Montaño, señaló el mandatario.

"Hemos avanzado, aunque falta mucho por lograr; ciertamente hemos disminuido alrededor del 44 por ciento el homicidio doloso en nuestro municipio, pero vamos a seguir buscando que nuestro municipio sea cada vez más seguro para todas y todos", comentó el alcalde al hacer entrega de las llaves de las unidades al titular de la corporación.

El presidente aseguró que cuando llegó a la presidencia municipal solamente servían 45 de un total de 150 patrullas de la policía municipal, destacando que van cerca de 70 unidades adquiridas en su mayoría con recursos municipales.

Las patrullas se entregaron este lunes 8 de diciembre

Javier Lamarque Cano adelantó, sin especificar una cifra exacta, que en los próximos días habrán de llegar más unidades para seguir renovando el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme.

Visita a LA CDMX fue productiva

Durante su tradicional encuentro matutino con los representantes de los medios de comunicación, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que durante su estancia en la Ciudad de México (CDMX), se reunió con funcionarios federales, entre ellos con la responsable del área administrativa de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Lleneras Morales.

En el primero de los casos, comentó que en la Conade se abordaron temas relacionados con diferentes apoyos para el deporte, aunque no especificó el tipo de apoyo; sin embargo, manifestó que también se tocó el tema de la explanada del bachillerato deportivo de Ciudad Obregón, lugar en el que se celebró la Expofest 2025.

En lo que respecta a la vista a la Secretaría de Economía, Lamarque Cano destacó que en dicha reunión se abordaron temas relacionados con las acciones que se deberán implementar para convertir a Cajeme en un polo de desarrollo, partiendo de la construcción de un nuevo parque industrial.

Javier Lamarque comunicó la noticia en conferencia de prensa

Fuente: Tribuna del Yaqui.