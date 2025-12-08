Gobernador Alfonso Durazo reporta alza en PIB estatal, manufactura y comercio en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Sonora mostró un avance relevante en su actividad económica durante 2024, de acuerdo con el reporte del Producto Interno Bruto (PIB) presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La entidad registró crecimiento de 4.1 por ciento en la industria manufacturera y de 1.1 en actividades del sector terciario, impulsado por la estrategia económica del gobierno estatal.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que las actividades vinculadas al comercio al por mayor y por menor, los servicios profesionales, científicos y técnicos y servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos se mantuvieron entre las de mayor crecimiento. Agregó que, de 2021 a 2024, el PIB estatal acumuló un incremento del 8.1 por ciento.

"Con estos resultados reafirmamos la solidez económica con la que cuenta nuestro estado, traducida en nuevas inversiones, más empleo y sueldos mejor remunerados para contribuir al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de las familias sonorenses", afirmó el mandatario.

Para el gobierno, estos resultados reflejan el impacto positivo de las estrategias implementadas para fortalecer la competitividad económica de Sonora, mejorar la infraestructura productiva y fomentar entornos favorables para la inversión.

Fuente: Tribuna del Yaqui