IEE no descarta pedir más presupuesto a Hacienda de Sonora ante ajustes financieros

Hermosillo, Sonora. - El Instituto Estatal Electoral podría solicitar una extensión de recursos ante la Secretaría de Hacienda de Sonora el próximo año en caso de requerirlo, aseguró Nery Ruiz Arvizu.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, dijo que ante el recorte de más de 110 millones de pesos, de su proyecto de presupuesto, en caso de requerir recursos, se solicitará a Hacienda de Sonora una ampliación de presupuesto.

Señaló que los 110 millones de pesos recortados en su proyecto original, correspondían a la adquisición de material electoral y actividades extraordinarias, debido a que el nuevo proceso comienza a principios de octubre del 2026.

"Lo que tenemos que hacer en este mes, lo que resta en este mes diciembre y principios de enero, es un reajuste, tendremos que ver como acomodamos ese presupuesto que nos otorgan y qué impacto va a tener y podamos decir si vamos a solicitar". Señaló que la ampliación podría ser en el 2026 o 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui