Infonavit construirá 500 nuevas viviendas en Navojoa para beneficio de jóvenes en la región

Navojoa, Sonora.- Se espera que para este 2026 el municipio de Navojoa cuente con un nuevo proyecto de viviendas; se trata de la construcción de 500 casas por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De acuerdo con las autoridades, con este nuevo proyecto se buscará atacar el rezago de viviendas en la localidad, una de las principales demandas por parte de las familias jóvenes de la región.

Guillermo Peña Enríquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Navojoa, informó que el Gobierno Federal contempla la construcción de las viviendas en las inmediaciones de las colonias Tetanchopo y El Dátil, a escasos metros del cuartel de la Guardia Nacional. Precisó que, según los informes por parte del Infonavit, el proyecto de vivienda consistirá en la construcción de módulos multifamiliares, con la intención de aprovechar los espacios y economizar costos para la derechohabiencia beneficiaria.

En ese proyecto, originalmente hubo cierta controversia y polémica a nivel estatal, ya que no se querían los módulos de 16 casas, por la cultura que tenemos en Sonora, donde no estamos acostumbrados a las convivencias tipo vecindades; esa fue una de las causas", indicó Peña Enríquez.

Sin embargo, explicó que los dirigentes de la CTM dialogaron con las autoridades del Infonavit para llegar a los primeros acuerdos y que las construcciones sean más adecuadas para las familias de los trabajadores.

Por ejemplo, en el área de estacionamientos, no puede haber un edificio de 16 casas con cuatro cajones de estacionamientos porque los demás, si tienen carro, quién sabe dónde lo irían a dejar… Pero se logró ampliar las zonas de los estacionamientos, que se abran también espacios para áreas verdes y que probablemente el edificio fuera de menos plantas", aseguró.

Peña Enríquez manifestó que se trata de condominios más económicos que los tradicionales, pero eso no significará que se trate de construcciones de mala calidad, sino que la forma en que se harán tendrá como propósito abatir costos, terrenos y dimensiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui