'Juguetón Navideño 2025' busca beneficiar a 7 mil niños en situación vulnerable de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal en Navojoa dio inicio a la tradicional campaña del 'Juguetón Navideño 2025', donde se busca pintar una sonrisa a los niños más vulnerables de la localidad durante estas fiestas decembrinas.

La colecta anual tiene lugar debajo del balcón presidencial del Palacio Municipal y permanecerá hasta el próximo 19 de diciembre, en un horario desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF, invitó a todos los sectores sociales, económicos y organismos a fin de cumplir con la meta de siete mil niños como beneficiarios, para posteriormente hacer la entrega en el Parque Infantil.

Nosotros tenemos en nuestras manos ese momento de perpetuar que la Navidad de los niños siga siendo mágica... Juntos DIF, voluntariado, funcionarios municipales y sectores económicos y sociales de Navojoa", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui