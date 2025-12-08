¿LLOVERÁ en Ciudad Obregón? Pronóstico del CLIMA en Sonora HOY lunes 8 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Quieres saber si lloverá esta mañana de lunes 8 de diciembre de 2025 en Ciudad Obregón? No dejes de leer pues TRIBUNA tiene toda la información de las ondiciones climáticas que podrían influir en la movilidad y las actividades al aire libre en la cabecera municipal de Cajeme. Para quienes salen temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o tienen planes durante la tarde y la noche, es importante revisar el pronóstico del clima para tomar precauciones, especialmente ante cambios de temperatura a lo largo del día. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, este lunes 8 de diciembre se anticipa una jornada con cielos que alternarán entre nubes y claros en Ciudad Obregón. Durante las primeras horas, habrá un ambiente fresco con temperaturas de 13 a 26°C. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento soplará de componente noreste con intensidad ligera que oscilará entre 3 y 5 kilómetros por hora (km/h).

Hacia el mediodía se percibirá un cambio más notable. A las 11:00, el termómetro alcanzará alrededor de 26°C con sensación térmica de 28, manteniendo la combinación de nubes y momentos de cielo despejado. El viento cambiará su dirección hacia el oeste y tendrá rachas que pueden variar entre 3 y 4 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que será necesario aplicar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido. A las 14:00, la temperatura llegará a 30°C. El cielo se tornará soleados mientras que el viento del oeste aumentará ligeramente, con velocidades entre 6 y 9 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio. Hacia las 17:00, el valor descenderá nuevamente a 28°C, aunque la sensación térmica podría mantenerse en 26.

Al caer la noche, las condiciones refrescarán progresivamente. Para las 20:00 se esperan 20°C, con ligera variación en la sensación térmica. El viento continuará soplando desde el oeste, ahora entre 8 y 19 kilómetros por hora, mientras que el cielo seguirá con intervalos nubosos. Ya para las 23:00, la temperatura bajará a 17°C con viento muy débil del noroeste entre 2 y 4 kilómetros por hora, cerrando el día con un ambiente fresco y estable. Cabe señalar que de momento no se tiene registro de que se esperen precipitaciones.

