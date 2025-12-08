PESP refuerza la vigilancia con el operativo especial de fin de año en varios puntos de Sonora

Hermosillo, Sonora.- José Martínez Lavariega, coordinador general de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), informó que se trabaja en la implementación del operativo especial de cierre de año.

El funcionario estatal explicó que estos trabajos comenzaron desde los primeros días del mes de diciembre y continuarán durante todo el periodo vacacional. Además, detalló que en la franja fronteriza hay alrededor de 400 elementos distribuidos en San Luis Río Colorado, Sonoyta, Agua Prieta y Nogales, mientras que en la región norte se tienen entre 350 y 400 agentes de la Policía Estatal.

"El operativo, por nuestra parte, consiste en incrementar el estado de fuerza, tanto en los cascos urbanos como en las carreteras principales. En este caso, la Hermosillo-Nogales, la Santana-Caborca-Sonoyta, Sonoyta-Peñasco y Sonoyta-San Luis", explicó. Martínez Lavariega resaltó que se realizarán recorridos en las rutas de las misiones, así como en la zona de Sáric, Sásabe y Altar. Añadió que en esta región mencionada, además de los elementos estatales, se tiene apoyo de las fuerzas federales.

Por unas vacaciones seguras, personal del C5I y @INAMI_mx orientan a quienes transitan por Sonora para que, ante una emergencia, reporten al 9-1-1, además se hace entrega de material para del 089 para denuncia anónima.#SSPSonora ¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/GMrnPCwdG0 — Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui