PESP refuerza la vigilancia con el operativo especial de fin de año en varios puntos de Sonora

La Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora (PESP) refuerza la vigilancia con el operativo especial de fin de año que inició en diciembre

Alrededor de mil 150 elementos de la PESP están distribuidos en varios puntos de Sonora Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- José Martínez Lavariega, coordinador general de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), informó que se trabaja en la implementación del operativo especial de cierre de año.

El funcionario estatal explicó que estos trabajos comenzaron desde los primeros días del mes de diciembre y continuarán durante todo el periodo vacacional. Además, detalló que en la franja fronteriza hay alrededor de 400 elementos distribuidos en San Luis Río Colorado, Sonoyta, Agua PrietaNogales, mientras que en la región norte se tienen entre 350 y 400 agentes de la Policía Estatal.

"El operativo, por nuestra parte, consiste en incrementar el estado de fuerza, tanto en los cascos urbanos como en las carreteras principales. En este caso, la Hermosillo-Nogales, la Santana-Caborca-Sonoyta, Sonoyta-Peñasco y Sonoyta-San Luis", explicó. Martínez Lavariega resaltó que se realizarán recorridos en las rutas de las misiones, así como en la zona de Sáric, Sásabe y Altar. Añadió que en esta región mencionada, además de los elementos estatales, se tiene apoyo de las fuerzas federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

