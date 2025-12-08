Procesan a exsecretario de Hacienda, avanza primer Arrecife Artificial y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy lunes 8 de diciembre te informamos sobre la vinculación a proceso de Raúl 'N', quien se desempeñó como secretario de Hacienda en Sonora entre 2015 y 2021.

Ciudad Obregón se ilumina con encendido de árbol y show de luces

Con gran entusiasmo y ante la presencia de cientos de familias cajemenses, el alcalde Javier Lamarque Cano realizó el encendido de un majestuoso árbol de Navidad en la Plaza Álvaro Obregón. Asimismo, en ese sitio se instaló un gran espectáculo de luces al que se puede acceder de forma gratuita. El llamado Espectáculo Navideño suma más de 200 mil coloridas luces, según el ingeniero mecatrónico Guillermo Gaytán.

Primer Arrecife Artificial Sonorense registra avance superior al 70%

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que ya hay un 70 por ciento de avance en el primer Sistema Arrecifal Artificial Sonorense. Dicho lugar fue creado con el propósito de formar un hábitat, refugio y crecimiento de flora y fauna marina, así como para atraer turismo al sur del estado.

Vinculan a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora

La Fiscalía estatal informó la vinculación a proceso de Raúl 'N', quien se desempeñó como secretario de Hacienda en Sonora entre 2015 y 2021. El exfuncionario se encuentra bajo proceso por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa, los cuales habría cometido durante la administración de Claudia Pavlovich. La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

