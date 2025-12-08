Sonora: Antonio 'Toño' Astiazarán da inicio a obra del Cárcamo Norte en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- A partir de este 8 de diciembre de 2025, en el Norte de Hermosillo comenzará a materializarse uno de los proyectos más esperados por las familias de la zona: la construcción del nuevo Cárcamo Norte, una unidad deportiva de gran escala con una inversión municipal superior a 73.6 millones de pesos.

El alcalde Antonio 'Toño' Astiazarán destacó que la obra busca acercar espacios dignos, modernos y accesibles a una de las áreas con mayor crecimiento de la ciudad. "Esta primera etapa beneficiará directamente a ocho mil 200 habitantes de colonias como Pueblitos, Tierra Nueva, Bicentenario y Villas del Real. Los trabajos se ejecutarán en 120 días, con entrega prevista en abril de 2026", aseguró.

Detalló que, una vez concluido, el Cárcamo Norte contará con cuatro canchas de fútbol profesional, 3 campos de béisbol, 4 canchas de básquetbol, skate park, ágora, juegos infantiles, sanitarios, áreas de acondicionamiento físico y parque para perros, arbolización y vegetación nativa. El proyecto marcará un antes y un después para el norte de Hermosillo.

Antonio 'Toño' Astiazarán da inicio a obra del Cárcamo Norte en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui