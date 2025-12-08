Sonora: Participan alumnos del Instituto Superior de Cananea en seminario internacional

Cananea, Sonora.- Estudiantes de varios programas educativos del Instituto Tecnológico Superior de Cananea (Itescan) formaron parte del seminario 'Voces Globales, Raíces Locales: Una oportunidad internacional para la colaboración' impartido por especialistas de la Universidad de Arizona.

Como parte del programa Learning Development and Community Involvement de dicha institución, los jóvenes universitarios exploraron temas teóricos clave como voces multigeneracionales, bienestar (tanto físico como mental) y crecimiento profesional. La directora general del Itescan, Nancy María Dávila Rodríguez, enfatizó que esta experiencia contribuye al fortalecimiento académico y al desarrollo de una visión global en la comunidad estudiantil, impulsando su crecimiento profesional y cultural.

Asimismo, subrayó la importancia de que los futuros profesionistas conozcan, en un entorno multifacético, diferentes identidades y voces de estudiantes y profesionales de otras latitudes, para formar parte de diálogos críticos relacionados con agendas académicas, sociales y gubernamentales locales y globales.

El curso ofrece una oportunidad relevante para diseñar y dirigir un seminario que involucre colaboración y profundice la comprensión cultural. Además, alienta a los estudiantes a interactuar con diversas perspectivas y construir conexiones significativas a través de voces diversas y multigeneracionales.

uD83DuDFE0 Estudiantes del @TecNM_Cananea formaron parte del seminario “Voces Globales, Raíces Locales: Una oportunidad internacional para la colaboración”, impartido por especialistas de la Universidad de Arizona. uD83DuDDE3??



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/rXoilPTBU6 pic.twitter.com/mS9grAlB16 — SEC Sonora (@SECSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui