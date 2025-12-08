Tras explosión en Waldo's Hermosillo, comerciantes crean comité de auxilio para actuar ante emergencias

Hermosillo, Sonora. - Los comerciantes del Centro de Hermosillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, impulsarán la creación de un Comité de Seguridad que permita brindar atención inmediata ante cualquier emergencia que se registre en los establecimientos, mientras arriban los cuerpos formales de auxilio como Bomberos y Cruz Roja.

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta, explicó que actualmente se analizan las fechas en que los integrantes del sector recibirán capacitación especializada para responder ante situaciones como incendios, fugas de gas u otros percances que puedan poner en peligro a clientes y trabajadores.

"La iniciativa busca reducir riesgos y actuar de manera oportuna durante los primeros minutos posteriores a un incidente. El objetivo es replicar esquemas preventivos similares a los que operan en grandes complejos industriales, donde el personal cuenta con conocimientos básicos, equipo adecuado y protocolos claros de actuación, lo que permite ofrecer auxilio inmediato en lo que llegan las corporaciones de emergencia", declaró.

Se busca que los comerciantes sean capacitados

Señaló que este tipo de organización puede marcar una diferencia decisiva en contextos críticos. De la misma forma, subrayó que el tiempo de respuesta es un factor clave en cualquier accidente, ya que unos cuantos minutos pueden ser determinantes para salvar vidas o evitar que los daños se agraven.

Por ello, consideró indispensable que los comerciantes cuenten con herramientas y preparación mínima para enfrentar situaciones imprevistas. En el aspecto económico, reconoció que las ventas en el Centro no han logrado recuperarse por completo tras la explosión registrada recientemente en una tienda de la zona, hecho que ocasionó víctimas mortales y personas lesionadas.

"A diferencia de otros años, el flujo de compradores ha sido menor en esta temporada. Pero tenemos confianza en que habrá un repunte, impulsado por posadas navideñas y otras actividades propias de la época decembrina", manifestó.

Las calles del primer cuadro de la ciudad permanecerán abiertas pese a la instalación del Tianguis Navideño, lo cual favorecerá la movilidad, además de que se reforzó la presencia policial para garantizar un entorno seguro para consumidores y comerciantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui