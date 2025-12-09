Advierten día SOLEADO en Hermosillo: Así será el clima en Sonora HOY 9 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- ¿Este martes 9 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, para que así tomes las precauciones necesarias. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la capital sonorense tendrá un día completamente soleado, acompañado por vientos moderados que predominarán desde el noreste durante las primeras horas. La primera luz aparecerá a las 06:40, mientras que el amanecer oficial será a las 07:06 y el atardecer llegará a las 17:26. La última claridad del día se extenderá hasta las 17:52.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Para las 05:00, el tiempo se ubicará en 13°C, lo que marcará una de las horas más frescas del día. Más tarde, a las 08:00, el cielo se mantendrá soleado con 14 grados y viento moderado desde el noreste, por lo que la sensación térmica se mantendrá estable. Durante estas horas, el índice UV permanecerá en nivel bajo. Hacia el mediodía, el calor volverá a sentirse en buena parte de la ciudad. Para las 11:00, el clima alcanzará los 25°C y se espera viento constante del noreste.

Aunque el cielo continuará despejado, la radiación solar aumentará a un nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar durante actividades al aire libre. A las 14:00, Hermosillo registrará una de las temperaturas más altas de la jornada con 30°C; en este punto el viento cambiará ligeramente hacia el norte y la sensación térmica será de 28 grados. Durante la tarde, el ambiente seguirá cálido pero con un ligero descenso hacia las 17:00, cuando la temperatura baje a 27°C y el viento gire al oeste con menor intensidad.

La radiación volverá a niveles bajos al acercarse el atardecer, mientras el cielo continuará despejado. Para la noche, Hermosillo tendrá condiciones más agradables. Alrededor de las 20:00, la ciudad mantendrá 22 grados con viento suave desde el noroeste y un cielo totalmente despejado. Para las 23:00, el ambiente descenderá a 18 grados, acompañado por vientos ligeros provenientes del este y sin presencia de radiación UV.

Fuente: Tribuna del Yaqui