Alfonso Durazo impulsa gran avance tecnológico: Así se prepara Sonora para fabricar semiconductores

Hermosillo, Sonora.- Representantes de instituciones de educación superior de Sonora recibieron capacitación especializada en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), ubicado en Querétaro, esto como parte de la instalación del Centro de Diseño de Semiconductores, proyecto integrado en el Plan Sonora de Energías Sostenibles que es impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durazo Montaño reconoció al Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) como institución líder del Consorcio Estatal de Semiconductores, para la profesionalización de estudiantes y docentes en la industria de la electromovilidad, consolidando al estado como referente nacional en innovación tecnológica.

Con el Plan Sonora seguimos fortaleciendo el talento y la innovación tecnológica que consolida a Sonora como referente en electromovilidad y semiconductores.



La capacitación especializada en CIDESI y el impulso del ITESCA en micro y nanofabricación fortalecen las bases para que… pic.twitter.com/9babRxoVrb — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 9, 2025

"Con esta capacitación damos un paso estratégico para consolidar una base académica y técnica común entre las instituciones de educación superior que lo integran, favoreciendo una ruta coordinada de especialización que responda a los desafíos del entorno industrial, la innovación y el nearshoring tecnológico en la región", sostuvo el mandatario sonorense.

¿Quiénes participaron?

Este programa de formación se impartió a docentes investigadores del Itesca, del Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP), de Itescan, de las Universidades Tecnológicas de Hermosillo (UTH) y de San Luis Río Colorado (Utslrc), así como de la Universidad Estatal de Sonora (UES), quienes se capacitaron en procesos de oxidación, lift-off y fotolitografía sobre obleas de silicio.

El curso permitió profundizar en procedimientos clave de manufactura de dispositivos semiconductores mediante prácticas directamente vinculadas a estándares de sala limpia y al manejo de procesos fundamentales para la industria, con énfasis en la preparación de superficies, aplicación de fotoresist, alineación y exposición, revelado y técnicas de depósito y retirada selectiva de materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno del Estado de Sonora