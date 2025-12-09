Aumentan capacidad y frecuencias en vuelos desde Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Ante el incremento sostenido en la demanda de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García registra un fortalecimiento en la oferta aérea mediante el aumento de capacidad y frecuencias en rutas nacionales e internacionales, con ajustes operativos implementados por distintas aerolíneas que operan en la terminal.

El administrador aeroportuario, Jesús Humberto Sandoval, dio a conocer que las aerolíneas han respondido al crecimiento en el flujo de usuarios con mejoras en sus operaciones, principalmente a través del uso de aeronaves de mayor capacidad y el incremento de frecuencias en rutas ya consolidadas, sin que esto implique la apertura de nuevos destinos por el momento.

"Uno de los principales ajustes se presenta en la ruta internacional Hermosillo–Phoenix, donde American Airlines incorporó una aeronave con mayor número de asientos a partir del mes de diciembre. Con este cambio, la oferta diaria pasó de aproximadamente 75 a cerca de 130 asientos por operación, lo que permite atender una mayor demanda de viajeros, especialmente durante temporadas de alta afluencia", mencionó.

En el ámbito nacional, dijo que Volaris reforzó su operación con un aumento de frecuencia en la ruta Hermosillo–Guadalajara, agregando un vuelo adicional en el horario matutino. Esta modificación representa 140 asientos más disponibles al día, lo que mejora la conectividad con uno de los principales destinos del país y facilita las opciones de viaje para los usuarios.

Estas acciones forman parte de una estrategia para optimizar la capacidad operativa del aeropuerto, mejorar la experiencia de los pasajeros y responder al crecimiento del tráfico aéreo. Para el 2026, el Aeropuerto de Hermosillo estará abriendo dos nuevas rutas: una hacia Ciudad Juárez y la otra a Mazatlán. Esto ayuda al fortalecimiento de la oferta aérea y comercial de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui