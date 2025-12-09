Cae presunto feminicida de Angélica Lourdes, ejecutan a dos mujeres en Ciudad Obregón y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 9 de diciembre, conoce los detalles de la captura del feminicida de la joven Angélica Lourdes en Ciudad Obregón.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Ejecutan a dos hermanas en Ciudad Obregón

Dos jóvenes hermanas fueron ejecutadas a disparos la noche de ayer lunes en la colonia Libertad, de Ciudad Obregón. La primera fallecida respondía en vida al nombre de Yulissa de 20 años, mientras que la segunda víctima fue identificada como Daniela de 14.

Alumno de Conalep SLRC gana campeonato internacional

Emmanuel Viera Hernández, estudiante del Conalep San Luis Río Colorado, puso en alto el nombre del estado al ganar medallas de oro y plata en el Canadá Open Karate Championships 2025, que se realizó en la provincia de Columbia Británica.

Capturan a presunto feminicida de Angélica Lourdes

La Fiscalía Estatal confirmó la detención del presunto feminicida de Angélica Lourdes, quien fue hallada sin vida semanas atrás en la colonia Las Haciendas de Ciudad Obregón. El sujeto fue identificado como Miguel Ángel, de 28 años de edad, quien presuntamente era pareja sentimental de la víctima.

