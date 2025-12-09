"Cajeme está de moda", afirma Javier Lamarque sobre la llegada de nuevas empresas

Ciudad Obregón, Sonora.- Diversas empresas de talla nacional e internacional están volteando a Cajeme para invertir e instalarse en la región, aseguró el presidente municipal Javier Lamarque Cano. Al participar en la colocación de la primera piedra de una nueva empresa cartonera en el municipio, el mandatario destacó el gran interés que están mostrando inversionistas de otros estados de la república y del extranjero.

"Las empresas generan inversión, generan empleo y apoyo al bienestar de nuestro municipio. Cajeme y Ciudad Obregón se están poniendo de moda; hay interés de mucha gente para venir a invertir aquí. Esta nueva empresa, que comienza a construirse el día de hoy por rumbos del parque industrial, generará al parecer alrededor de mil empleos para las y los cajemenses", comentó.

Adelantó que la nueva empresa cartonera será proveedora de la cervecera Constellation Brands que se ubica en la ciudad. "Hay más empresas interesadas, de las que no puedo dar muchos detalles porque, como parte de sus procesos de negociaciones, nos piden discreción hasta que se concreten".

Detalló que dentro de los giros de empresas que estarían por llegar al municipio próximamente, se encuentran los electrónicos, digitales, informáticos y demás, destacando que por parte de los tres órdenes de gobierno existen las facilidades para la llegada de inversiones. "Nosotros apoyamos haciendo las gestiones para concretar la llegada de nuevas inversiones", puntualizó el alcalde.

Por otra parte, en entrevista para los medios, el alcalde de Cajeme igualmente afirmó que en su momento se dará a conocer la posible próxima llegada de una nueva sucursal de Casa Ley y de un almacén de Mercado Libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui