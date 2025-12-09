Casos de dengue van a la baja en Sonora; suman cinco defunciones en la temporada

Hermosillo, Sonora.- Sonora suma cuatro semanas consecutivas que conserva a la baja de casos confirmados de dengue, situándose como una enfermedad controlada, confirmó el Secretario de Salud en la entidad, José Luis Alomía. Actualmente, Sonora acumula más de dos mil casos confirmados en lo que va del 2025, con cinco defunciones.

El funcionario estatal dijo que, con el inicio de esta semana, se conserva una disminución considerable en la detección de casos, incluso llegando a niveles de transmisión previos al que se tenía antes del periodo de lluvias.

José Luis Alomía dijo que parte de este logro se debe al trabajo en conjunto entre los gobiernos del estado, los municipales y los ciudadanos en acciones de limpieza y conservación de los espacios, pero también la eliminación de criaderos del mosquito.

"Los criaderos son la fuente principal de generación de mosquitos transmisores de la enfermedad; más allá de las disminuciones comentadas, vamos a seguir trabajando durante lo que resta del año para completar todos los ciclos programados que tenemos de fumigaciones", dijo.

