Clima en la NOCHE: ¿Lloverá HOY en Sonora? Regiones donde habrá LLUVIAS este martes 9 de DICIEMBRE

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Lloverá hoy martes 9 de diciembre de 2025 en Sonora durante la noche? Es mejor que revises el pronóstico del clima para que consultes lo informado por las autoridades meteorológicas, pues se están pronosticando lluvias para diversas regiones de México. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para que las condiciones del tiempo en la entidad no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora. "En el noroeste del país seguirán las condiciones de cielo mayormente despejado, con tiempo seco y ventoso y ambiente de templado a muy cálido", señala el reporte. Además, para esta noche se prevén algunas heladas en las sierras más elevadas, pero sin potencial de precipitaciones.

Entérate con nuestro #VideoPronóstico de las condiciones del tiempo que prevalecerán durante esta noche y la madrugada de mañana en #México.uD83EuDDD0 pic.twitter.com/B5FJJuwXM0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025

¿Cómo será el clima en las principales ciudades de Sonora para esta noche?

Ciudad Obregón

Despejado de 17°C a 21°C

Hermosillo

Despejado de 16°C a 24°C

Guaymas

Mayormente despejado de 19°C a 21°C

Nogales

Despejado 8°C a 13°C

Navojoa

Despejado 19°C a 22°C

¿En qué regiones sí lloverá HOY EN LA NOCHE?

Para esta noche de martes 9 de diciembre y madrugada del miércoles, el frente frío número 19 mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente, centro y sureste del país. ¿Dónde lloverá hoy?

Lluvias puntuales intensas:

Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur)

Lluvias muy fuertes en:

Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este)

Lluvias puntuales fuertes en:

Veracruz (regiones Papaloapan y Los Tuxtlas)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias puntuales fuertes en:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Tlaxcala

Puebla (región Valle de Serdán)

Chubascos:

Nayarit

Colima

Guanajuato

Aguascalientes

Querétaro

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Capital)

Lluvias aisladas en:

Zacatecas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Fuente: Tribuna del Yaqui