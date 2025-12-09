Clima en Sonora HOY 9 de diciembre: Mañana fría y tarde cálida en gran parte del estado

Hermosillo, Sonora.- Este martes 9 de diciembre de 2025 será un día para mantenerse atentos a los cambios de temperatura en Sonora. Aunque el panorama general apunta a cielos despejados y condiciones estables, el contraste entre el frío de la mañana y el ambiente cálido de la tarde hará necesario tomar precauciones, sobre todo en quienes viajen por carretera o realicen actividades al aire libre. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este martes el estado de Sonora tendrá un cielo despejado a parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. Por la mañana, la entidad iniciará con un ambiente fresco en municipios como Hermosillo, Guaymas, San Luis Río Colorado y Caborca, mientras que en zonas serranas el amanecer será muy frío, con condiciones propicias para heladas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

En regiones como Agua Prieta, Nacozari y Cananea, las mínimas rondarán valores bajos acompañados de viento moderado, lo que puede reforzar la sensación térmica.

Con el avance del día, el clima dará un giro notable. Para la tarde, el ambiente será cálido en la mayor parte del estado; municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo alcanzarán temperaturas cercanas a los 29 y 31°C, mientras que en localidades del noroeste como Sonoyta y Puerto Peñasco se mantendrán valores ligeramente más moderados pero igualmente cálidos.

Esta combinación de aire seco y cielo despejado permitirá una tarde estable, ideal para actividades exteriores, aunque se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Durante la noche, las temperaturas volverán a descender de manera significativa. En Guaymas, Caborca y Magdalena de Kino el ambiente será fresco, pero en la sierra el frío regresará con fuerza, planteando riesgo de heladas en zonas elevadas del norte y oriente del estado. En ciudades fronterizas como Nogales y Agua Prieta, los valores nocturnos serán mucho más bajos que los de la tarde, por lo que se sugiere a la población abrigarse adecuadamente, especialmente si estará en exteriores.

En todo el estado, el viento se mantendrá de componente oeste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Aunque no se esperan afectaciones mayores, estas corrientes podrían incrementar la sensación de frío durante la mañana y generar polvo en áreas abiertas.

Mientras tanto, el Frente Frío número 19 (ubicado en el sureste del país) no afectará directamente a Sonora, pero sí mantendrá condiciones extremas en estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, lo que permitirá que el noroeste conserve estabilidad atmosférica sin episodios de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)