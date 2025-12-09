Entregan vehículos y equipos al Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de reforzar al Departamento de Bomberos de Cajeme, se recibió una importante cantidad de equipamiento que incluye unidades motrices, comentó Víctor Manosalvas Mena. El comandante de los 'Tragahumo' en el municipio, agradeció al presidente municipal Javier Lamarque por la constante adquisición de herramienta que permite realizar con mayor facilidad las labores de los elementos.

"Se entregaron cuatro vehículos: dos para transporte de personal, una pipa, un camión escalera para extinción y de rescate, además de una donación muy amplia por parte del Departamento de Bomberos del estado de Oregon, Estados Unidos", comentó.

El monto total de la inversión recién llegada a Bomberos ronda por el orden de los cuatro millones y medio de pesos, detalló Manosalvas Mena. "Vienen botellas de aire comprimido, mangueras y equipo de protección civil usados; se adquirieron más de 120 tramos de mangueras de dos denominaciones, equipos de rescate para aguas rápidas; se adquirieron también camisas para ataque de incendios forestales, entre otras cosas", agregó.

Cabe señalar que las celdas solares que costaron alrededor de medio millón de pesos representarán un importante ahorro en el consumo de energía del cuartel general de Bomberos que atienda los problemas del municipio de Cajeme.

Lamarque junto al Departamento de Bomberos de Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui