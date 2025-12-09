¿Hará CALOR HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del CLIMA Sonora martes 9 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 9 de diciembre de 2025 arrancará con condiciones climáticas muy estables en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, por lo que las personas que salgan temprano rumbo al trabajo, la escuela o actividades al aire libre deberán considerar cambios en la temperatura conforme avance la jornada. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este martes Ciudad Obregón tendrá un panorama mayormente despejado, con un ambiente fresco al amanecer y un repunte importante de temperatura hacia la tarde. La jornada de luz se extenderá desde las 06:33 con la primera claridad y hasta las 17:51 con la última luz, mientras que el sol saldrá oficialmente a las 06:58 y se ocultará a las 17:25. La fase lunar se mantiene en menguante, con una iluminación del 71 por ciento.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán frías y con cielo despejado. Alrededor de las 08:00, el ambiente seguirá fresco con 16°C y cielo totalmente soleado; el viento continuará soplando desde el norte con intensidad baja, mientras que el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo. Hacia el mediodía, el calor comenzará a sentirse con mayor intensidad. A las 11:00 se prevén 25°C con una sensación térmica de 26, y aunque seguirá el cielo despejado, el viento cambiará ligeramente hacia el noroeste.

En este punto el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda uso moderado de protector solar, especialmente para quienes pasen tiempo al aire libre. Para la tarde, Ciudad Obregón registrará las temperaturas más altas del día. A las 14:00 se espera que el termómetro llegue hasta los 30°C, con una sensación térmica cercana a los 29 y cielo totalmente soleado. El viento será moderado desde el oeste y el índice UV permanecerá en nivel medio.

Más tarde, hacia las 17:00, la temperatura descenderá a los 26°C, todavía con condiciones soleadas y viento moderado, mientras la radiación bajará nuevamente a nivel bajo. Al llegar la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Entre las 20:00 y las 23:00, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura oscilará entre los 20 y 18°C, con vientos leves desde el oeste primero y después desde el noreste. La sensación térmica coincidirá con los valores del termómetro y el índice UV será prácticamente nulo.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)