Hermosillo: Entrega alcalde Antonio 'Toño' Astiazarán Premio Municipal del Deporte 2025

Hermosillo, Sonora.- En un ambiente de reconocimiento y orgullo por el talento local, se llevó a cabo la ceremonia del Premio Municipal al Deporte y la Entronización al Salón de la Fama del Deportista Hermosillense 2025, donde el alcalde Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez distinguió a más de 30 personas por su aportación al desarrollo deportivo de la capital sonorense.

Acompañado por el director del Instituto del Deporte de Hermosillo, Rafael Cruz Flores, el presidente municipal entregó los galardones del Premio Municipal del Deporte, cuya ganadora absoluta fue Ana Consuelo Aguayo Elías, destacada atleta de football flag con participación en competencias internacionales representando a México.

"Quiero destacar que la ciudad de Hermosillo se distingue por su talento deportivo y les puedo asegurar que las y los galardonados son un ejemplo que inspira a nuevas generaciones. Estoy plenamente convencido de que, a través del deporte, se fortalece la comunidad y se proyecta la identidad de la ciudad a nivel nacional e internacional", indicó Astiazarán Gutiérrez.

El Premio Municipal del Deporte incluyó reconocimientos de primer y segundo lugar a atletas de distintas categorías, así como a representantes del deporte adaptado, jueces, entrenadores y promotores cuya labor ha sido fundamental en diversas disciplinas. Por su parte, Aguayo Elías expresó que su meta es dejar un legado y demostrar que desde Hermosillo se puede soñar en grande y alcanzar metas a nivel mundial.

La ceremonia concluyó con la Entronización al Salón de la Fama del Deportista Hermosillense 2025, integrando a nueve nuevas personalidades que han dejado huella en la historia deportiva local. Se otorgó un reconocimiento especial a Francisco Córdova y el Consejo Directivo distinguió al alcalde Antonio Astiazarán por su respaldo permanente al deporte en la ciudad durante sus dos administraciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui