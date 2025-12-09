Navojoa: Avanzan trabajos de rehabilitación en el crucero Diagonal Juárez

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que los trabajos de rehabilitación del crucero Diagonal Juárez en el centro de la ciudad llevan un avance del 75 por ciento.

El munícipe explicó que el equipo de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) continúa avanzando en los trabajos de rehabilitación de esta importante vialidad, por lo que esperan que el 25 por ciento restante de los trabajos pueda culminarse en las próximas semanas.

Agradecemos a la ciudadanía su paciencia y comprensión durante estas labores que mejorarán la movilidad y seguridad en la zona", informó.

Cabe señalar que el crucero Diagonal Juárez es uno de los puntos de mayor tránsito en la ciudad y, de cara a las fiestas decembrinas, se espera que el centro de la ciudad tenga una mayor afluencia de compradores, por lo que los comerciantes pidieron a las autoridades municipales darle mayor celeridad a la obra para no verse tan afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui