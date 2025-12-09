Oficialismo aprueba nueva Ley de Seguridad Pública en Congreso de Sonora; oposición acusa poca socialización

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó este martes 9 de diciembre de 2025 por mayoría la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como una reforma integral a la Ley del Transporte; aquí los detalles.

A nombre de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Solidario (PES), la diputada María Karina Olivares Rábago (PES) presentó la iniciativa de la nueva Ley de Seguridad Pública, cuyo propósito, dijo, es armonizar el marco estatal con la legislación federal y fortalecer el combate a la inseguridad en Sonora.

La norma, añadió, mejora la coordinación interinstitucional y consolida mecanismos de control, profesionalización policial y justicia cívica para hacer más eficiente y transparente el sistema estatal. Sin embargo, el diputado Manuel Scott (MC) criticó el manejo legislativo del dictamen. Señaló que el tema no fue revisado en la Comisión de Seguridad Pública, pese a que forma parte de ella; además, acusó que el Congreso de Sonora ha normalizado modificar el orden del día y aprobar temas "por urgente y obvio" sin pasar por comisiones.

Durante el debate, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) lanzó una acusación grave: afirmó que se modificó ilegalmente la Gaceta Parlamentaria, que las y los legisladores no conocen a fondo el contenido de la nueva ley, que la iniciativa no fue socializada, presenta errores y carece de impacto financiero. Recordó que el dictamen deriva de la reforma integral publicada en la Gaceta del 7 de diciembre de 2025, la cual sustituye por completo la Ley de Seguridad Pública vigente desde 2011. Por estas razones, anunció su voto en contra.

En materia de transporte, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) dio lectura al dictamen que moderniza la Ley del Transporte mediante la ampliación de concesiones para incentivar la inversión en unidades sostenibles, la incorporación del modelo de pago por kilómetro y la actualización de plazos y procedimientos de otorgamiento. En este mismo tema, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) propuso que las concesiones del transporte público incluyan tecnologías de cero emisiones, modificación que fue aprobada para integrarse a la disposición.

Fuente: Tribuna del Yaqui