Siguen los trabajos para restaurar páginas hackeadas en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El cien por ciento de los documentos del Ayuntamiento de Cajeme fueron rescatados y se encuentran seguros, según el presidente municipal Javier Lamarque Cano. El mandatario reconoció que los sistemas web del gobierno municipal continúan presentando algunas fallas, debido a que se están tomando medidas extraordinarias para protegerlos.

"Estamos tratando de adquirir equipo adicional para reforzar la seguridad de los portales, lo que pasa es que hemos descubierto que hay por ahí algunas vulnerabilidades que se registraron y que tenemos que implementar un equipo adicional de protección para que ya no vuelva a pasar lo que sucedió hace unos meses", señaló Lamarque.

Así mismo, el munícipe aclaró que una parte de los servidores que se rentaron desde que ocurrió el ciberataque continúan en funciones con empresas externas con la finalidad de mantener las actividades propias de la web activas para el servicio de la ciudadanía.

Javier Lamarque en conferencia de prensa

Sobre el plazo para que el problema quede solucionado al cien por ciento, Lamarque Cano explicó que se llevan importantes avances y mejoras; e informó que serían las próximas semanas cuando lleguen a una solución definitiva.

Prácticamente ya está, pero hay que reforzar para que haya mayor agilidad y evitar un ataque futuro; ahorita no queremos abrir sistemas vulnerables para evitar un nuevo ataque, o sea que ya están en operación como antes, pero hay algunas que hemos ido evitando en tanto se adquieren los sistemas necesarios e implementar mayor seguridad", recalcó el alcalde.

Opinión de expertos

Por su parte, José Manuel Acosta, director de la Asociación Sonora Cibersegura, compartió para TRIBUNA que, después de un ciberataque de esa magnitud, hay ciertas recomendaciones generales, que son incluso de carácter internacional, que deben acatar.

"Es complejo darles mi opinión, porque lo que pasa es que no sé en qué estado se encuentra todo el sistema como para decirles que deberían o no hacer. Pero las mejores prácticas y recomendaciones internacionales posteriores a un ciberataque como el que sufrió el Ayuntamiento de Cajeme se resumen en cuatro principales ejes", dijo.

Describió que se debe realizar un parcheo y actualización, es decir, se deben asegurar los sistemas operativos, firmware y software, así como su actualización, para corregir vulnerabilidades que aprovecharon los ciberdelincuentes para el hackeo.

En segundo menciona la revisión de seguridad con la implementación del modelo de Confianza Cero (Zero Trust) y el principio de Mínimo Privilegio. En tercer lugar, el director de Sonora Cibersegura menciona que la capacitación es importante, pues se debe reforzar la formación del personal en concientización sobre seguridad, especialmente en la detección de correos electrónicos de phishing, que es el principal vector de ransomware.

Y por último, José Manuel Acosta subrayó que "se debería actualizar el Plan de Incidentes; es decir, revisar el Plan de Respuesta a Incidentes con las lecciones aprendidas, para que el ayuntamiento esté mejor preparado para el futuro y responder a tiempo y en correcta dirección", dijo.

El hackeo

Fue a mediados del mes de agosto del 2025 cuando los sitios oficiales del Ayuntamiento de Cajeme fueron atacados por un grupo de ciberdelincuentes, lo cual generó afectaciones por varios días en los servicios digitales y trámites en línea. Cabe destacar que, el grupo de cibercriminales que realizó el ataque pidió un rescate de 150 mil dólares para liberar el hackeo; sin embargo, el Ayuntamiento se negó ante tal solicitud y optaron por las medidas de recuperación segura de los sistemas, en coordinación con las autoridades correspondientes.

#CiudadObregón | Afirma el alcalde Javier Lamarque Cano que el ataque al sistema informático del Ayuntamiento no fue un hackeo, sino un secuestro de información por la cual se solicitó 150 mil dólares de rescate ?? pic.twitter.com/oL6abPUDbb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui