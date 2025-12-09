Sonora: Procuraduría Agraria avanza con el Plan de Justicia para la Nación Yoreme Mayo

Navojoa, Sonora.- Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria a nivel nacional, visitó el municipio de Navojoa para reunirse con las autoridades tradicionales de la etnia yoreme y dar a conocer los avances del Plan de Justicia Mayo en cuestión de territorio.

Con este encuentro, los procuradores agrarios buscan fortalecer el diálogo entre las autoridades tradicionales para que la integración de las mesas de trabajo pueda darle continuidad al Plan de Justicia.

Suárez Carrera mencionó que este encuentro resulta de suma importancia para construir un proceso desde la perspectiva intercultural e indígena, que reconozca la organización propia, la vida ceremonial y las formas tradicionales de gobierno del pueblo yoreme mayo.

La reunión marca un paso relevante en la construcción de acuerdos y mecanismos de atención que permitan avanzar hacia soluciones sostenibles y culturalmente pertinentes para el pueblo yoreme mayo", señaló.

Por su parte, Martín Preciado Bracamontes, titular de la Oficina Agraria en Navojoa, informó que actualmente se trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Centro de Derechos Indígenas (Cedis), para atender la principal demanda de los pueblos originarios, la cual tiene que ver con la certeza jurídica de sus territorios.

Este trabajo busca que el Plan de Justicia esté sustentado en el respeto a la cosmovisión, los derechos colectivos y las necesidades expresadas directamente por las comunidades… Con estas acciones, la Procuraduría Agraria reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana, respetuosa y coordinada con los pueblos originarios", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui