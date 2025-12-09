Universidad de Sonora premia a 31 trabajadores distinguidos durante el periodo 2024-2025

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Premios Anuales a profesores, investigadores, técnicos académicos y trabajadores distinguidos correspondientes al periodo 2024-2025, en la que reconoció a 31 integrantes de su comunidad de los distintos campus.

En su mensaje, la rectora Dena María Camarena Gómez resaltó la importancia del trabajo académico y administrativo que sostiene la misión universitaria y señaló que esta ceremonia institucional es uno de los actos más significativos de la institución, porque se reconoce en cada rubro a quienes destacaron durante el último año.

"El galardón que hoy han recibido no es una concesión automática, pues los lineamientos de los premios anuales buscan que se mejoren las prácticas laborales, tanto personales como del equipo, y que se revitalice el espíritu de colaboración permanente para ampliar los horizontes profesionales o alcanzar un alto rendimiento en las tareas que se realizan en las distintas tareas que se realizan en esta institución", destacó.

La rectora precisó que el premio también visibiliza la calidad de su quehacer diario a través del liderazgo, toma de decisiones, supervisión, el trabajo en equipo, la organización, la evaluación; y, además, de una intachable conducta laboral, de responsabilidad, de excelentes relaciones interpersonales y de iniciativas.

En total, en esta edición se entregaron 31 premios, 13 correspondieron a la categoría de profesores; nueve a Investigadores; dos a Técnicos Académicos, y siete a trabajadores, de los cuales 18 son hombres y 13 mujeres.

La Universidad de Sonora llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Premios Anuales a profesores, investigadores, técnicos académicos y trabajadores distinguidos correspondientes al periodo 2024-2025: https://t.co/OLU5DKYWFP pic.twitter.com/A7qeW62lRt — Soy Unison (@SoyUnison) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui