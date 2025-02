49 funcionarios municipales de Navojoa ganan más que el propio alcalde

Navojoa, Sonora.- A pesar de que el Ayuntamiento de Navojoa batalla para poder cumplir a tiempo con el pago de nómina, durante la última revisión a la cuenta pública del municipio se detectó a 49 personas que reciben un pago superior al salario del presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes.

Sin duda alguna, este aparente desaseo financiero en el Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’ ha mantenido comprometidas las arcas municipales durante las últimas tres administraciones, donde año con año, las autoridades se han visto obligadas a endeudar el municipio para poder cumplir con sus compromisos laborales.

LAS CIFRAS

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal de Navojoa, mencionó que durante la última revisión a la glosa financiera del Ayuntamiento, se observaron ‘sueldos inflados’ superiores al de la figura del alcalde, así como el de los titulares de las dependencias municipales.

Hay empleados que ganan más que el alcalde, no es porque el presidente tenga un sueldo alto, pero sí están ganando bastante más que le alcalde... Entre los trabajadores del Ayuntamiento hay 13 personas, en pensionados y jubilados hay 25, en Seguridad Pública hay cinco y entre el personal del Sindicato son seis los que tienen percepciones superiores al sueldo del presidente municipal”, indicó.

De acuerdo al Informe de la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza en el Ayuntamiento, la figura del presidente municipal recibe un sueldo de 32 mil 882 pesos, sin embargo, a pesar de encabezar la administración, no es el funcionario con el salario más alto de la comuna.

Durante una pequeña revisión al listado de percepciones monetarias entre los trabajadores, se observó que al cuarto trimestre del 2024, el Ayuntamiento pagó salarios superiores a los 52 mil 279 pesos, como lo es el caso del encargado de obras públicas.

SUELDOS AL ALZA

Las autoridades informaron que el Ayuntamiento de Navojoa pasó de gastar 218 millones de pesos (mdp) por el concepto de salarios en el año 2018, a gastar actualmente más de 322 mdp, un incremento cercano al 50 por ciento, el cual, asciende a más de 100 mdp en tan sólo tres años.

PIDEN UN REGLAMENTO

De acuerdo a los ediles, el aumento de sueldos a más de 368 trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa jamás pasó por Cabildo, siendo una decisión unilateral y arbitraria por parte de las autoridades en turno, una herencia que actualmente le ha cobrado factura a la actual administración.

Por ello, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, propuso la creación de una reglamentación, así como un tabulador de sueldos, lo cual prohíba que un funcionario público obtenga salarios irreales, que no sólo superen al de su jefe inmediato, sino al propio presidente municipal.

Si a nosotros como regidores que ya sabemos del tema es preocupante, imagínate para los navojoenses que desconocen ese tema… Cabemos que cada trabajador trae una diferente situación laboral, hay que hacer una reglamentación, que nos quede como municipio y para los regidores en un futuro. Debemos hacer un reglamento para que más adelante, no venga una administración y no lo respete, hay que dejar nuestra huella, distinguirnos para hacer un bien por Navojoa, no sólo venir aquí (a Cabildo) a gritar”, expresó Juan Carlos Cota Soto, regidor presidente de la Comisión.