Cajemenses demandan pavimentación de callejones; "ya cumplieron su tiempo de vida"

Cajeme, Sonora. - Debido al mal estado en el que se encuentran algunos callejones de la colonia Centro, vecinos de dicho sector acudieron a la Audiencia y Participación Ciudadana que encabeza el alcalde Javier Lamarque Cano, ello para solicitar la pavimentación de varios sectores.

Se trata de los callejones México, Honduras, Paraguay y Nicaragua, en el tramo que comprende de la calle Rodolfo Elías Calles, mejor conocida como la 200, a Niños Héroes, en donde prácticamente no cuentan con carpeta asfáltica.

Alma Romo, ciudadana, quien acudió en representación de los vecinos de este sector, destacó que esta problemática es añeja y agregó que en algunas de estas vialidades la existencia de pavimento es nula, razón por la cual se dificulta la circulación de los automóviles.

Incluso, dio a conocer que ya habían realizado la solicitud desde el 2023; sin embargo, las autoridades le solicitaron que realizaran la petición por escrito para que los trabajos fueran contemplados dentro del próximo presupuesto.

Tras la nula respuesta, a inicios del presente año se apersonaron a una audiencia ciudadana, ya con la petición en mano; sin embargo, decidieron regresar para solicitar de nueva cuenta la pavimentación de los sectores en cuestión.

Si nos habían evaluado, igual fuimos a una audiencia y no habíamos hecho el oficio, entonces ya con una mejor visión y mejor asesorados ya hicimos el documento y vinimos a principios de año a ver si ya con este hay presupuesto”, comentó.

Señaló que el mal estado en el que se encuentran estos callejones impide y dificulta la prestación de servicios como la llegada de una ambulancia, la pasada de un taxi y la recolección de basura.

Si llovió, por ejemplo, no pueden caminar las personas, las mascotas, no pueden circular los vehículos; ahí viven adultos mayores y no puede entrar una ambulancia o un taxi”, indicó la representante de los vecinos de dichos sectores.