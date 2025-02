Joven navojoense requiere cirugía ocular con urgencia

Navojoa, Sonora.- Francisco Javier Estrada, un joven con discapacidad visual solicita el apoyo de la ciudadanía en el municipio de Navojoa para poder realizarse una operación ocular.

La semana pasada fuimos a Ciudad Obregón a una cita médica porque me dolía mucho el ojo izquierdo, yo tengo un problema el cual no me permite ver desde un ojo, mientras que desde el otro miro en un 70 por ciento”, indicó el joven.