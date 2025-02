Clima de HOY 15 de febrero en Ciudad Obregón: Conagua advierte temperaturas de hasta 30°C

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada de frío aún sigue vigente en varias partes del país y es que el invierno prevalecerá hasta el próximo 21 de marzo que es cuando llegará la primavera. Mientras esto ocurre los Frentes Fríos estarán a la orden del día. De acuerdo con información expedida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este sábado 15 de febrero el frente frío número 27 de movilizará a la zona norte del país.

¿Cómo afectará el Frente Frío a Ciudad Obregón?

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el frente frío no tendría por qué generar afectaciones en Ciudad Obregón, ya que este fenómeno prevalecerá en la zona norte del estado como es el caso de Heroica de Nogales y Agua Prieta; sin embargo, este no será el caso de la cabecera municipal de Cajeme, donde habrá un cielo soleado prácticamente todo el día, así que, si quieres estar enterado de todos los detalles, no dejes de leer.

Según SMN, tendremos una mañana ligeramente cálida con el cielo despejado y soleado. Para las 07:00 horas estaremos en 13°C, pero esto no durará demasiado tiempo, ya que a las 09:00 estaremos en 19°C y a las 11:00 alcanzaremos los 25°C; para las 14:00 horas tendremos 29°C y para las 17:00 llegaremos a los 24°C. Para las 20:00 horas tendremos 19°C y para las 23:00 volveremos a bajar a los 17°C.

Clima de HOY 15 de febrero en Sonora

Según información brindada por el puntual informe del boletín expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la mañana de este sábado 15 de febrero se espera un cielo medio nublado y sin lluvias en la región. Aunque por la mañana podrían sentirse temperaturas muy frías, en especial en la zona de la sierra de Sonora. Para la tarde, esto se tornaría a un poco más templado a cálido con posibilidad de viento en el oeste y noroeste de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras.

Cima de HOY 15 de febrero en Ciudad Obregón

Créditos: SMN

Protégete de las enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias se encuentran a la orden del día debido a los constantes cambios de clima que tanto los sonorenses como el resto de los mexicanos tienen que enfrentar, debido a ello, es necesario que cuides mucho más de tu salud consumiendo alimentos con vitamina C, bebiendo una gran cantidad de agua (natural) y abrigándote de manera adecuada cada vez que lo consideres necesario, un ejemplo de ello sería en esta mañana fría del 15 de febrero.

Fuentes: Tribuna