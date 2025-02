VIDEO: Mujer frustra asalto con una escoba en Hermosillo, Sonora; esto fue lo que sucedió

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - Una mujer logró evitar un asalto en su tienda de abarrotes al ahuyentar a los delincuentes con una escoba. El incidente ocurrió el jueves 13 de febrero en Hermosillo, Sonora, y fue captado en video, generando múltiples reacciones en redes sociales.

Resulta que dos sujetos con cascos ingresaron al establecimiento durante la tarde. En un video difundido por la comunicadora Kathya Félix, se observa a la dueña del negocio barriendo con una escoba roja cuando los individuos entran al lugar. Uno de ellos lleva una mochila azul, aparentemente para llenarla con los productos robados.

La mujer se coloca detrás del mostrador mientras los sujetos intercambian palabras. Momentos después, el hombre con chamarra roja se acerca y le exige dinero. Ella responde: "Te digo algo, no he vendido nada, nada he vendido".

En el audio del video se escuchan ruidos de objetos cayendo y gritos de la mujer, mientras el segundo hombre, vestido con chamarra negra, comienza a tomar productos del mostrador. En respuesta, la dueña toma su escoba y golpea con el palo al sujeto de chamarra roja, gritando por ayuda. La inesperada reacción provoca que ambos delincuentes huyan llevándose solo algunos productos.

El acto de valentía de la mujer fue reconocido en redes sociales, aunque varios usuarios advirtieron sobre los riesgos de enfrentarse a delincuentes sin protección, pues no se tenía certeza de si portaban armas de fuego o punzocortantes. Hasta el momento, no se ha informado si la dueña del comercio presentó una denuncia contra los asaltantes.

Hay que señalar que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 670 robos a negocios en Sonora. De estos, 321 fueron con violencia y 349 sin violencia, reflejando una preocupante incidencia delictiva en el estado.

Este caso resalta la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes ante la delincuencia, así como la importancia de medidas de seguridad para prevenir situaciones de riesgo.

Fuente: Tribuna