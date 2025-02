Dirección de asuntos indígenas en el Ayuntamiento de Navojoa está en completo olvido

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Planeación, Elaboración y Gestión de Proyectos para el Plan de Justicia Mayo tiene dos años en el olvido, ya que a pesar de haber sido aprobada por Cabildo, el desorden financiero de la administración de Jorge Alberto Elías Retes no ha permitido su instalación.

Este desinterés hacia la atención de las necesidades de los pueblos originarios en el Ayuntamiento de Navojoa ha provocado que el Plan de Justicia no avance como se esperaba, debido a que no se cuenta con una dependencia municipal que le dé seguimiento a los proyectos.

Hasta ahorita no tenemos conocimiento todavía (de la instalación de la Dirección Indígena), en mi caso como cobanaro de Pueblo viejo no nos han informado… No nos han comentado nada del porqué no se ha instalado”, indicó Manuel Maldonado, cobanaro de Pueblo Viejo.