Ayuntamiento de Navojoa va por la eliminación de jubilaciones excesivas

Navojoa, Sonora.- El Cabildo de Navojoa buscará replicar lo que se hizo con los expresidentes de la República en el año 2018, lo cual será eliminar las pensiones excesivas con cargo al presupuesto municipal; sin embargo, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento asegura que esta estrategia sería una acción anticonstitucional.

Según ‘el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben’ obtenido a través del portal de Transparencia, el Ayuntamiento de Navojoa paga la pensión de aproximadamente 450 familias; un gasto que debió haber absorbido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y no el gobierno municipal.

LAS PENSIONES

De acuerdo al Informe del listado de jubilados, en el año 2018 el Ayuntamiento cubría el pago de 370 pensionados y en tan sólo seis años, el número de jubilados aumentó en un 22 por ciento, sin embargo, el monto económico que esto representó, significó un aumento del 122 por ciento.

Las autoridades precisaron que el número de jubilaciones autorizadas durante los últimos seis años generaron un gasto adicional de 63 mdp. Esto debido a las pensiones excesivas, ya que actualmente al menos 20 personas reciben un pago entre 40 y 120 mil pesos mensuales, donde 18 de ellas se jubilaron en las últimas dos administraciones.

El culpable de esta situación; porque sí es culpable, es su líder sindical. Él los llevó a eso, porque 115 mdp cuestan las jubilaciones… Es gente mayor que se les tiene que estar pagando, sin embargo, no tuvieron un fondo de ahorro para su pensión y se jubilaron a través del Ayuntamiento”, señaló Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Además el munícipe informó que actualmente hay más de 90 trabajadores que todavía esperan jubilarse con el presupuesto municipal de acuerdo a su contrato colectivo, lo cual representaría un costo adicional de 41 mdp.

Por ello, regidores buscarían enviar un exhorto a la Consejería Jurídica de la Federación y del Estado, para que los asesoren sobre cómo poder suspender las pensiones excesivas con cargo al Ayuntamiento.

El pago que hacemos los navojoenses en la pensión del líder sindical, son alrededor de 170 mil pesos mensuales… Creo que es prudente hacer un exhorto a la Consejería jurídica de la Federación y del Estado, y si a los presidentes de la República les suspendieron las pensiones en el 2018 ¿por qué el Ayuntamiento de Navojoa no se lo puede suspender al líder sindical?”, manifestó Eduardo Armenta , regidor.

ACCIÓN ANTICONSTITUCIONAL

Por su parte, Francisco Javier García Vallejo, asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores en el Ayuntamiento de Navojoa, consideró que esta medida resulta jurídicamente inviable, además de representar un retroceso a los derechos sociales y laborales de acuerdo a la Constitución.

Al parecer los asesores de la presidencia municipal no se han asesorado correctamente… No sería viable, sería algo anticonstitucional y está prohibido que es lo más preocupante; te imaginas que cada presidente municipal en turno viniera y quisiera poner sus propias reglas, creo que estaríamos en una ciudad donde no se respetaría el derecho”, explicó.