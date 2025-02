Ciudad Obregón: Falta de apoyos y boteo se convierte en deporte extremo

Ciudad Obregón, Sonora. - Debido a la falta de apoyo a los deportistas que desean participar en competencias, tanto fuera como dentro de la entidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ven en la necesidad de salir a las calles a solicitar la cooperación de los ciudadanos.

En Cajeme, es frecuente ver en los principales cruceros a personas de diferentes edades, aprovechando la luz roja de los semáforos, sosteniendo cartulinas y botes para solicitar aportaciones ciudadanas que les permitan cubrir con los gastos que les conlleva cumplir con sus compromisos deportivos.

Se trata de los cruceros de las calles Náinari y Tabasco o en el cruce con la Coahuila, en la 200, y también los cruces de los ejes viales mencionados con anterioridad, entre otras importantes avenidas.

BOTEO ES UN RIESGO

Padres de familia como Margarita María Moreno comentan que la falta de apoyos obliga a los tutores y a los menores a salir a las calles a solicitar el apoyo de los cajemenses, debido a que salir a competir representa un fuerte gasto para la economía familiar, pero además un riesgo para los menores, quienes se atraviesan entre los carros para solicitar unas monedas a los conductores.

En el mismo sentido se manifestó Lilia Guerrero, madre del pequeño Alejandro Vega, quien practica el futbol y que, debido a la falta de apoyos, en compañía de sus compañeros recorre diferentes cruceros de la ciudad en búsqueda de la generosidad de los cajemenses.

No hay apoyos, los niños tienen ganas y la forma más fácil de que consigan recursos es salir a botear a los cruceros, pero no deja de ser un riesgo, no todos aportan o simplemente los ignoran, pero una distracción y puede pasar algo”, dijo.