Arturo Márquez recibe un homenaje en el Festival Alfonso Ortiz Tirado

Álamos, Sonora.- En el marco de la clausura del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en el Pueblo Mágico de Álamos, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) realizó un homenaje al compositor y director de orquesta, Jesús Arturo Márquez Navarro.

La directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, destacó su contribución a la música, para que posteriormente, Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, procediera a entregar el reconocimiento al músico originario de la ‘Ciudad de los Portales’.

Estoy en la edad de los agradecimientos, me siento realmente una persona bendecida, por su puesto muy agradecido con todo lo que me ha sucedido en la vida, primero que nada haber nacido en este hermoso Álamos, un pueblo tan musical, colorido y lleno de música que me ha acompañado toda la vida”, expresó Márquez Navarro.